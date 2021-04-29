Число заразившихся COVID-19 в Индии превысило 18 млн

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее количество случаев COVID-19 в Индии превысило 18 млн после очередного мирового рекордного числа ежедневных заражений инфекцией, сообщает агентство Reuters.

Согласно данным Министерства здравоохранения Индии, поступило сообщение о более 379,2 тыс. новых случаев заражения и свыше 3,6 тыс. новых случаев летальных исходов, что является самым высоким числом смертей за один день с начала пандемии. Вторая по численности населения страна в мире находится в глубоком кризисе, больницы и морги переполнены.

Каждый день тысячи индийцев ищут больничные койки и жизненно необходимый кислород для больных родственников, используя приложения для социальных сетей и личные контакты. Доступные больничные койки, особенно в отделениях интенсивной терапии (ОИТ), раскупаются за считанные минуты.

"Свирепость второй волны застала всех врасплох. Несмотря на то, что мы все знали о второй волне в других странах, у нас были вакцины под рукой, и никакие данные, полученные в результате моделирования, не указывали на масштабы этого всплеска", - цитирует слова главного научного советника правительства К. Виджай Рагхавана газета Indian Express.

Военные Индии начали перебрасывать ключевые предметы снабжения, такие, как кислород, по всей стране и откроют свои медицинские учреждения для гражданского населения. Гостиницы и железнодорожные вагоны были преобразованы в отделения интенсивной терапии, чтобы восполнить нехватку больничных коек.

По мнению экспертов, лучший выход для Индии - вакцинация населения. В среду в стране открылась регистрация для всех лиц старше 18 лет для получения прививки с субботы. Несмотря на то, что Индия является крупнейшим производителем вакцин в мире, у страны нет запасов примерно 800 млн доз, которые в настоящее время соответствуют критериям.

В среду поступило сообщение, что на вакцинацию зарегистрировались более 8 млн человек. Только около 9% населения Индии, насчитывающего около 1,4 млрд человек, получили вакцины против коронавируса с момента начала кампании вакцинации в январе.

Хотя вторая волна захлестывает систему здравоохранения, официальный уровень смертности в Индии ниже, чем в Бразилии и США. По данным глобального трекера Reuters, в Индии зарегистрировано 147,2 смертей на миллион, а в Бразилии и США - 1,8 тыс. и 1,7 тыс. человек соответственно. Тем не менее медицинские эксперты считают, что истинные цифры COVID-19 в Индии могут быть в 5-10 раз больше официальных.

Министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла заявил, что Индия ожидает 550 предприятий по производству кислорода со всего мира. Два самолета из России с 20 концентраторами кислорода, 75 вентиляторами, 150 прикроватными мониторами и 22 тоннами медикаментов прибыли в Дели.

Белый дом сообщил в среду, что Соединенные Штаты отправляют материалы на сумму более $100 млн, в том числе 1 тыс. кислородных баллонов, 15 млн масок и 1 млн экспресс-тестов. США также перенаправили свой собственный заказ на производственные материалы AstraZeneca в Индию, чтобы позволить ей производить более 20 млн доз.

1 мая Индия получит первую партию российской вакцины "Спутник V". Российский фонд национального благосостояния РФПИ, который продает "Спутник V" по всему миру, подписал сделки с пятью индийскими производителями на поставку более 850 млн доз вакцины в год.

Бангладеш заявила, что отправит около 10 тыс. флаконов противовирусных лекарств, 30 тыс. наборов средств индивидуальной защиты и несколько тысяч таблеток с минералами и витаминами.

Министерство обороны Германии заявило, что в субботу отправит в Индию 120 аппаратов ИВЛ, а на следующей неделе - мобильный завод по производству кислорода.-0-