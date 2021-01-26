Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 100 млн

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 млн. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Согласно приведенным данным, коронавирусом заразился 100 032 461 человек, из них 2 149 385 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (25 335 606) приходится на США, далее следуют Индия (10 676 838) и Бразилия (8 871 393).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 756 931 случай заражения, выздоровел 3 174 561 человек, умерли 70 482 пациента.-0-