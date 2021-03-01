Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 114,6 млн

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 80,4 тыс. человек. Общее число заболевших составляет 114 689 260. Такие данные сегодня утром привел портал Worldometers, сообщает БЕЛТА.

За все время пандемии COVID-19 выздоровели более 90,2 млн инфицированных, умерли более 2,5 млн человек.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 29,2 млн (умерли 525,7 тыс., выздоровели 19,6 млн). На втором месте Индия - более 11,1 млн (умерли 157,1 тыс., выздоровели 10,7 млн). Третье место у Бразилии - более 10,5 млн (умерли 255 тыс., выздоровели 9,4 млн).-0-