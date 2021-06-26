Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 181,2 млн

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 396 тыс. человек. Общее число заболевших сейчас составляет 181 221 051. Такие данные сегодня утром привел портал Worldometer, сообщает БЕЛТА.

За все время пандемии COVID-19 выздоровели 165,7 млн инфицированных, умерли более 3,9 млн человек.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 34,4 млн (умерли 619,1 тыс., выздоровели 28,8 млн). На втором месте Индия - более 30,1 млн (умерли 394,5 тыс., выздоровели 29,1 млн). Третье место у Бразилии - более 18,3 млн (умерли 511,2 тыс., выздоровели 16,5 млн).-0-