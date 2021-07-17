Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 190 млн

Бразилия. Сотни красных роз установили в июне на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших от COVID-19. Фото Getty Images
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17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 560 тыс. человек. Общее число заболевших сейчас превышает 190,4 млн. Такие данные привел сегодня портал Worldometers, сообщает БЕЛТА.
За все время пандемии COVID-19 выздоровели 173,6 млн инфицированных, умерли более 4 млн человек.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 34,9 млн (умерли 624,6 тыс., выздоровели 29,4 млн). На втором месте Индия - более 31 млн (умерли 413,1 тыс., выздоровели 30,2 млн). Третье место у Бразилии - более 19,3 млн (умерли 540,5 тыс., выздоровели почти 18 млн).-0-