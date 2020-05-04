Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новым коронавирусом COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек. Такие данные приводит Университета Джонса Хопкинса, сообщает БЕЛТА.

Больше всего заболевших в США - более 1,15 млн человек. Далее идут Испания (более 217 тыс.), Италия (210,7 тыс.), Великобритания (187,8 тыс.) и Франция (168,9 тыс.). В десятке стран с наибольшим числом заразившихся также Германия, Россия, Турция, Бразилия и Иран.

Умерли 247,4 тыс. человек. Наибольшее число жертв COVID-19 в Италии (28,8 тыс.), Великобритании (28,4 тыс.) и Испании (почти 25,3 тыс.).

В Китае, где первой была зарегистрирована вспышка коронавируса, за сутки установлено 3 новых случая заражения, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. При этом новых летальных случаев не зафиксировано.-0-