Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 80 млн

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 662 тыс. человек. Общее число зараженных сейчас составляет 80 287 068. Такие данные приводит портал Worldometers, сообщает БЕЛТА.

За все время пандемии COVID-19 выздоровели почти 56,6 млн инфицированных, умерли более 1,7 млн человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 19,2 млн (умерли 338,2 тыс., выздоровели 11,2 млн). На втором месте Индия - более 10,1 млн (умерли 147,3 тыс., выздоровели 9,7 млн). Третье место у Бразилии - более 7,4 млн (умерли 190,1 тыс., выздоровели 6,4 млн).

В России за все время число заразившихся коронавирусом составляет 3 021 964, выздоровели 2 426 439 человек. Количество летальных исходов - 54 226.-0-