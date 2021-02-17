Число заразившихся COVID-19 в мире за неделю снизилось на 16%, летальных исходов - на 10%

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в мире с 8 по 15 февраля по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 16%, а летальных исходов - на 10%. Эти данные приведены в опубликованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Deutsche Welle.

Наибольшее число новых случаев заражения пришлось на США - более чем 673 тыс. Далее следуют Бразилия (более 318 тыс.), Франция (более 127 тыс.), Россия (более 104 тыс.), Великобритания (более 97 тыс.), Италия (более 85 тыс.), Индия (более 78 тыс.), Мексика (более 66 тыс.), Индонезия (более 63 тыс.), Турция (более 55 тыс.).

Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 108,8 млн человек, 2,4 млн скончались.

Между тем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире "России 1" заявила, что если люди не будут соблюдать меры предосторожности, возможна третья волна пандемии COVID-19. Это связано с тем, что человечество еще не выработало достаточный коллективный иммунитет против коронавируса.-0-