Число заразившихся COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 514 тыс.

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 514 тыс. и превысило 98,79 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 25 января данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 19:30 мск в понедельник в ВОЗ поступили сведения о 98 794 942 инфицированных и 2 124 193 умерших. Число заразившихся увеличилось на 514 098, умерших - на 11 434.

Отмечается, что почти 60% случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (306 934), на втором месте - регион Европы (131 239), на третьем - Юго-Восточная Азия (27 349).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 24 775 208. Далее следуют Индия (10 667 736), Бразилия (8 816 254), Россия (3 738 690), Великобритания (3 647 467), Франция (3 003 694), Италия (2 466 813), Испания (2 456 675), Турция (2 429 605), Германия (2 141 665), Колумбия (2 002 969), Аргентина (1 862 192).-0-