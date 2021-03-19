Число заразившихся COVID-19 в Польше превысило 2 млн

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее число заразившихся коронавирусом в Польше с начала пандемии превысило 2 млн, сообщает телеканал TVN24.
За сутки в стране зафиксировано 25 998 новых случаев COVID-19, число летальных исходов составило 419. Среднесуточное количество заражений в Польше за последние семь дней - 20 275.
Ранее власти Польши решили ввести национальный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С 20 марта по 9 апреля по всей стране будет ограничена деятельность торговых центров, закроются бассейны, сауны, кинотеатры, театры, галереи и другие развлекательные заведения. Учащиеся 1-3-х классов школы вернутся к дистанционному обучению.
По данным Минздрава Польши, с начала пандемии в стране подтверждено 2 010 244 случаев заражения COVID-19. Число летальных исходов составило 48 807.-0-