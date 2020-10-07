Число заразившихся COVID-19 в Польше за сутки превысило 3 тыс.

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в Польше за сутки увеличилось на 3003, что стало самым большим приростом в стране за все время пандемии, сообщает "Польское радио".

В общем на 7 октября в Польше подтверждены более 107 тыс. случаев коронавируса. Всего зафиксировано 2792 летальных исхода, в том числе за последние сутки - 75. В целом более 75 тыс. пациентов выздоровели.

В польских больницах на данный момент находятся около 4 тыс. пациентов с COVID-19, 283 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За время пандемии в стране сделано около 3,5 млн тестов на коронавирус.

Вторая волна COVID-19, пришедшая в Европу, оказалась сильнее первой: в Испании, Франции, Великобритании и других странах показатели заболеваемости оказались в полтора-два раза выше, чем весной. Чтобы сдержать распространение инфекции, в большинстве европейских государств обязывают носить медицинские маски - повсеместно или только в закрытых общественных помещениях, транспорте - и ограничивают число участников публичных мероприятий. Работников переводят на удаленку, в ряде стран рекомендуют дистанционное обучение в школах и вузах.

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превышает 35,8 млн, в том числе выздоровели более 25 млн человек, скончались более 1 млн.-0-