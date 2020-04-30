Число заразившихся COVID-19 в России превысило 100 тыс.

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки на 7099 и сейчас составляет 106 498 человек во всех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

За сутки в России подтвержден 101 летальный случай, за весь период умерли 1073 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели в РФ на данный момент 11 619 человек, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Уточняется, что за сутки 3093 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Москве, всего в российской столице 53 739 зараженных.

У 2829 (39,9%) человек из числа новых инфицированных в РФ не было симптомов.

По последним данным, коронавирус зафиксирован у 3,2 млн человек во всем мире, с момента вспышки скончались свыше 228 тыс., выздоровели около 1 млн человек.-0-