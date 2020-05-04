Число заразившихся COVID-19 в России превысило 145 тыс.

Фото ТАСС

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки на 10 581 и сейчас составляет 145 268 человек во всех регионах страны, сообщает ТАСС. За весь период умерли 1356 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели в РФ свыше 18 тыс. человек, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. За сутки 5795 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве, всего в российской столице более 74 тыс. зараженных. Отмечается, что 5352 (50,6%) случая из новых зафиксированных выявлены как бессимптомные. По последним данным, COVID-19 зафиксирован у 3,5 млн человек во всем мире, с момента вспышки скончались свыше 247 тыс., выздоровели около 1,1 млн человек.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!