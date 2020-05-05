Число заразившихся COVID-19 в России превысило 155 тыс.

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки на 10102 - до 155370 человек, сообщает ТАСС.

За сутки в России умерли 95 человек с диагнозом COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 1451. Выздоровели 19865 человек, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За сутки 5714 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве, всего в российской столице более 80 тыс. инфицированных.

Отмечается, что 4961 (49,1%) случай из новых зафиксированных выявлен как бессимптомный.

По последним данным, COVID-19 был обнаружен у 3,6 млн человек во всем мире, с момента вспышки скончались свыше 250 тыс., выздоровели более 1,1 млн человек.-0-