Число заразившихся COVID-19 в России превысило 262 тыс.

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 10 598, до 262 843, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Новые 4 748 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в российской столице 135 464 заразившихся.

В 4 504 случаях, или 42,5%, у выявленных пациентов не оказалось никаких симптомов.

Умерли в РФ за сутки 113 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее число жертв достигло 2 418.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4,44 млн, с момента вспышки скончались 302 тыс. человек, выздоровели 1,59 млн.-0-