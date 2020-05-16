Число заразившихся COVID-19 в России превысило 272 тыс.

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в России за сутки возросло на 9,2 тыс. человек - до 272 043, сообщает ТАСС.

Суточный рост снизился с 4,2% до 3,5%, что стало самым низким значением с начала вспышки заболевания.

Под медицинским наблюдением в России остаются 259 тыс. человек.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения, более 297 тыс. человек скончались.-0-