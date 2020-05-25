Число заразившихся COVID-19 в России превысило 350 тыс.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 946, всего в настоящее время в РФ 353 427 заразившихся во всех регионах. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Таким образом, десятый день подряд количество выявляемых за сутки случаев в России не превышает 10 тыс. человек.

Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигло 118 798, доля выписанных от общего числа заразившихся в России составляет 33,6%. Согласно данным штаба, за сутки выписаны 5 499 человек. Общее число умерших достигло 3 633 человек. За сутки скончались 92 человека против 153 днем ранее.

Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 560, при этом выздоровевших почти в полтора раза больше - 3 746. Суточный рост в российской столице, как и днем ранее, составил 1,6%. Всего в Москве, по последним данным, заразились 166 473 человека. Из них уже выздоровели 53 586, умерли 2 034.

По последним данным, всего в мире подтверждено 5,5 млн случаев COVID-19, более 346 тыс. человек с момента вспышки скончались.-0-