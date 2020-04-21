Число заразившихся COVID-19 в России превысило 52 тыс.

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 5642 - до 52 763, сообщает ТАСС.

В Москве за сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 возросло на 3083 - до 29 433.

Число случаев смерти пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 456, за сутки умер 51 человек.

В российском оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией отметили, что у 45,5% пациентов с COVID-19, выявленных за сутки, клинических проявлений заболевания нет.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом нового типа в мире достигло почти 2,5 млн, с момента вспышки скончались 170 тыс. человек.-0-