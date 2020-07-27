Число заразившихся COVID-19 в России превысило 818 тыс.

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5635, общее количество заразившихся достигло 818 120. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По данным штаба, всего в России в настоящее время COVID-19 болеют 201 437 россиян.

Количество вылечившихся пациентов, у которых диагностировали COVID-19, за сутки возросло в России на 3079, всего выздоровели 603 329 человек. По данным штаба, доля выздоровевших составляет почти 74% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 85, всего в РФ умерли 13 354 зараженных. Общее число умерших составляет 1,63% от всех заразившихся коронавирусом в стране.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 16,251 млн, с момента вспышки скончались 647 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (4,249 млн), на втором месте Бразилия (2,419 млн), на третьем - Индия (1,385 млн).-0-