Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось за сутки на 17 717 - максимум за все время

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 17 717, это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных в стране выросло до 1 581 693, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост увеличился до 1,1%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 366 против 346 днем ранее. Это также максимум за все время пандемии. Всего из-за коронавируса в РФ умер 27 301 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 1,73%, следует из данных штаба.
За сутки в России выписаны после COVID-19 рекордные 14 740 человек, за все время - 1 186 041. Предыдущий рекорд по выписке пациентов после лечения COVID был зафиксирован 27 октября - 12 844 человек.
Общее число зараженных COVID-19 в мире, по данным Reuters, превысило 44 млн, с момента вспышки скончались 1,169 млн человек. Наибольшее число зараженных выявлено в США (8,812 млн), Индии (7,990 млн) и Бразилии (5,439 млн).-0-