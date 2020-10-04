Число заразившихся COVID-19 в России за сутки превысило 10 тыс.

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 10 499 человек. Этот показатель впервые с 15 мая превысил 10 тыс. новых случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции.

По данным штаба, суточный рост составляет 0,9%. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 215 001. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Чувашской Республике (0,3%), Московской области, Республике Тыва, Тульской области и Татарстане (0,4%).

В Москве число заразившихся COVID-19 увеличилось за сутки на 3327. Впервые с 23 мая в столице РФ выявили свыше 3 тыс. инфицированных за один день, число случаев заражения за сутки достигло максимума с 19 мая.

Кроме того, в Санкт-Петербурге выявлены новые 392 случая, 296 - в Московской области, 234 - в Ростовской, 201 - в Нижегородской.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 214 500 человек.-0-