Число заразившихся COVID-19 в России за сутки превысило 8 тыс.

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 8 135 - это максимум с 16 июня. Общее число инфицированных достигло 1 159 573, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, всего в настоящее время в России продолжают лечение 193 268 человек.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали COVID-19, увеличилось за сутки на 2 702, всего выздоровели 945 920 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 81,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 61, это минимум за две недели. Согласно данным штаба, всего от инфекции умерли 20 385 пациентов, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

По данным портала Worldometers, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 33,3 млн, с момента вспышки скончались более 1 млн человек. Больше всего инфицированных в США (7,3 млн), Индии (6 млн), Бразилии (4,7 млн).-0-