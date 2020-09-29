Число заразившихся COVID-19 в России за сутки превысило 8,2 тыс.

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 8 232, общее количество инфицированных достигло 1 167 805. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что новые 2 300 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это максимум с 31 мая.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 6 479, всего уже выздоровели 952 399 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 160, всего умерли 20 545 зараженных. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 33,3 млн, с момента вспышки скончались более 1 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (7,1 млн), Индии (6,1 млн) и Бразилии (4,7 млн).-0-