Число заразившихся COVID-19 в России за сутки возросло на 23 541

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7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 541. Общее количество инфицированных достигло 3 332 142, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составляет 0,7%. Число смертельных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 506 против 445 днем ранее, до 60 457.
Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 23 729 - до 2 709 452. Число вылечившихся за сутки превысило число выявленных случаев впервые с 31 декабря.
Как сообщает штаб, доля выздоровевших возросла до 81,3% от общего количества заразившихся.-0-