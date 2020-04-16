Число заразившихся COVID-19 в России за сутки возросло на 3448

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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в России за сутки возросло на 3448 - до 27938, сообщает ТАСС.
Число случаев смерти пациентов с COVID-19 в РФ выросло до 232, за сутки скончались 34 человека. При этом число выздоровевших россиян увеличилось до 2304, за сутки выписали 318 человек, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Также уточняется, что новые 1370 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в российской столице насчитывается более 16 тыс. зараженных.
По данным на 16 апреля, общее число зараженных COVID-19 в мире составило более 2 млн, с момента вспышки скончались свыше 136 тыс. человек.