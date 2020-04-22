Число заразившихся COVID-19 в России за сутки возросло на 5,2 тыс.

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в России за сутки возросло на 5236 - до 57 999. Об этом сообщает ТАСС.

В российском оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией отметили, что у 43,4% пациентов с COVID-19, выявленных за сутки, клинических проявлений заболевания нет.

Число летальных случаев из-за коронавируса в РФ выросло до 513, за сутки умерли 57 человек, рассказали в штабе.

Общее число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 2 тыс. человек. В Москве подтверждено почти 32 тыс. случаев COVID-19.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 2,5 млн, свыше 177 тыс. человек с момента вспышки скончались.-0-