Число заразившихся COVID-19 в России за сутки возросло на 5842

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 5842. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно информации штаба, общее число заразившихся составило 783 328 человек.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8782, всего в РФ выписали 562 384 человека. По данным штаба, доля выздоровевших составила почти 72% от общего числа заразившихся.

Среди пациентов с COVID-19 число летальных исходов в России за сутки увеличилось на 153, всего умерли 12 580 человек. Доля умерших составляет 1,61% от всех заразившихся коронавирусом в стране.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 14,727 млн, скончались 609 тыс. человек. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в США (3,851 млн), на втором месте - Бразилия (2,118 млн), на третьем - Индия (1,118 млн).-0-