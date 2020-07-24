Число заразившихся COVID-19 в США превысило 4 млн

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жителей США, у которых был выявлен коронавирус, превысило отметку 4 млн. Такие данные Университета Джонса Хопкинса приводит РБК.

Всего в США с начала пандемии COVID-19 заразились 4 034 102 человека. Страна занимает первое место в мире по этому показателю. За США идут Бразилия (2,2 млн), Индия (1,2 млн), Россия (795 тыс.) и ЮАР (408 тыс.). Всего в мире, по данным университета, заражение выявлено у 15,4 млн человек.

По подсчетам Reuters, каждый час в США выявляют более 2,6 тыс. зараженных COVID-19.

Первый случай COVID-19 в США выявили 21 января, и с тех пор количество зараженных стремительно растет. Спустя 98 дней с начала вспышки количество случаев в стране достигло 1 млн. Через 43 дня число заболевших увеличилось до 2 млн, а еще через 27 дней - до 3 млн. При этом число зараженных в среднем растет на 43 в минуту.

Федеральное правительство, губернаторы штатов и городские власти не могут прийти к единому мнению о лучшем способе борьбы с пандемией, что приводит к путанице в правилах, касающихся таких вопросов, как ношение масок в общественных местах и сроки, когда бизнес может возобновить работу.

Скончались в США 144 242 человека, у которых был обнаружен COVID-19. Больше всего смертей зарегистрировано в штате Нью-Йорк (32,5 тыс.).

Ранее издание Daily Beast сообщило со ссылкой на документ Белого дома о том, что 18 штатов находятся в красной зоне из-за темпов распространения вируса. Там выявили более ста новых случаев на 100 тыс. человек. Среди них Алабама, Калифорния, Южная Каролина, Техас.-0-