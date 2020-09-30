Число заразившихся COVID-19 в Украине за сутки превысило 4 тыс.

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в Украине за сутки составило 4027, что является абсолютным антирекордом для страны. Об этом сообщает РБК-Украина.

Больше всего заражений в Харьковской, Донецкой, Тернопольской и Днепропетровской областях.

По последним данным американского Университета Джона Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Украине достигло 210,3 тыс. Число летальных исходов составило 4154.-0-