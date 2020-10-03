Число заразившихся COVID-19 в Украине за сутки превысило 4,6 тыс.

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в Украине за сутки составило 4661, сообщает "Укринформ".

По данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в Украине на 3 октября лабораторно подтверждено 222 322 случая COVID-19.

За сутки зафиксировано 92 новых летальных исхода. Всего в Украине зарегистрировано 4353 смерти от COVID-19. Выздоровели 98 737 пациентов, за сутки - 2146.-0-