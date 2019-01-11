Число заразившихся кишечной инфекцией на борту круизного лайнера возросло до 277

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 277 пассажиров и членов экипажа одного из самых крупных круизных лайнеров в мире - Oasis of the Seas - обратились за медицинской помощью в связи с заражением во время путешествия кишечным вирусом. Об этом сообщает американская телекомпания NBC.
На корабле, который совершает тур по Карибскому морю, находится более 8 тыс. пассажиров. Все они получат полную компенсацию оплаченного тура от компании Royal Caribbean Cruises, которой принадлежит круизный лайнер. Представители компании уже принесли извинения пассажирам корабля.
Круизный лайнер Oasis of the Seas 6 января отправился из порта Канаверал, штат Флорида, в семидневный тур по Карибскому морю. По словам пресс-секретаря Royal Caribbean Cruises, из-за инцидента лайнер вернется во Флориду 12 января, на день раньше, чем планировалось. Это позволит тщательно продезинфицировать корабль перед следующим туром.-0-
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