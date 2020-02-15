Число заразившихся коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess достигло 285 человек

15 февраля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. На борту японского круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту города Иокогама, зафиксированы еще 67 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом объявил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"Мы выявили еще 67 случаев заражения на судне. Среди них у 38 человек не проявляются никакие симптомы заболевания", - сказал он.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 285 человек. Гражданство новых инфицированных не уточняется.-0-