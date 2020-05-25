Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 363 тыс.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за сутки увеличилось на 15 813 и составило 363 211. Об этом свидетельствуют опубликованные накануне вечером данные официальной статистики, сообщает ТАСС.

При этом количество смертей достигло 22 666. Из них 653 зарегистрированы за последние 24 часа. Вылечились почти 150 тыс. пациентов.

Статистика выходных в Бразилии, как правило, демонстрирует более низкие цифры из-за того, что лаборатории работают с меньшей интенсивностью. Всего за минувшую неделю выявлено свыше 122 тыс. инфицированных, зарегистрировано более 6,5 тыс. смертей.

Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица. В регионе насчитывается свыше 82,1 тыс. инфицированных и более 6,1 тыс. умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стал Рио-де-Жанейро, затем следует северо-восточная Сеара. В этих штатах жертвами пандемии стали 3 993 и 2 324 человек соответственно. По данным Минздрава, хотя бы один случай заражения зарегистрирован почти в двух третях муниципалитетов страны.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля - на следующий день после окончания традиционного карнавала - занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.-0-