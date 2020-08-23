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23 августа 2020, 09:56

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 3 млн

Фото Reuters
Фото Reuters
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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за сутки на 69 239 и достигло 3 044 940. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийское Министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Количество заразившихся в Индии превысило отметку в 3 млн человек всего через 15 дней после того, как страна сообщила о 2 млн случаев заболевания. Уже почти три недели в стране ежедневно регистрируется наибольшее число случаев COVID-19 в мире.

По информации Минздрава, в Индии проходят лечение 707 668 пациентов с коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших выросло за сутки на 57 989 и достигло 2 280 566. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в штатах Махараштра, Тамилнад, Андхра-Прадеш.

Число умерших от коронавирусной инфекции достигло 56 706.

На фоне резкого роста количества заражений, штат Харьяна объявил о закрытии всех офисов, торговых центров и магазинов по выходным дням (за исключением аптек и магазинов, продающих товары первой необходимости). Штат Пенджаб объявил о введении ежедневного комендантского часа в темное время суток (с 19.00 до 5.00), гражданам всех 167 городов и поселков штата предписано в выходные дни не выходить из дома без особой необходимости.-0-

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