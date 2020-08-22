Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за день на рекордные 69,8 тыс.

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за сутки на 69 878. Это рекордный показатель с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии.

Общее количество инфицированных достигло 2 975 701. В Минздраве Индии полагают, что страна может преодолеть показатель в 3 млн инфицированных уже 23 августа.

По данным ведомства, в стране проходят лечение 697 330 пациентов с коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших выросло за сутки на 63 631 и достигло 2 222 577. Количество смертельных случаев увеличилось за 24 часа на 945 и в целом составило 55 794.

Индия занимает 3-е место в мире по числу инфицированных коронавирусом после США и Бразилии. Страна уже 18 дней остается мировым лидером по суточному росту количества заразившихся. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в штатах Махараштра, Тамилнад, Андхра-Прадеш, Карнатака и Уттар-Прадеш.-0-