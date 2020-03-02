Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 1,5 тыс. человек

2 марта, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. В Иране число жертв коронавируса нового типа достигло 66 человек, выявлено 523 новых случая заражения, сообщил замглавы Министерства здравоохранения Ирана Алиреза Раиси.

По его словам, общее количество инфицированных в стране по состоянию на 2 марта составляет 1501 человек, из них 291 человек выздоровел.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 60 странах, включая Иран.-0-