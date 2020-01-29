Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 5,9 тыс.

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, достигло 5974 человек. Количество погибших возросло до 132. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Как отмечается в документе, состояние более 1,2 тыс. инфицированных оценивается как тяжелое. Свыше 9,2 тыс. человек имеют симптомы заражения коронавирусом, однако их диагноз пока не подтвержден. В карантине находятся еще почти 60 тыс. человек.

Более половины случаев инфицирования приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой - город Ухань - является изначальным очагом распространения эпидемии. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань, Чжэцзян, Хунань и город центрального подчинения Чунцин. Первый случай подозрения на заражение коронавирусом зафиксирован в Тибете - последнем из свободных от этого заболевания регионов Китая.-0-