Число заразившихся коронавирусом в Китае составило почти 45 тыс. человек

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число зараженных вирусом COVID-19 в Китае превысило 44,6 тыс. человек, 1113 умерли, выздоровели 4740, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса в Китае составляет 2,49%. Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает провинция Хубэй (33,3 тыс.), на втором - провинция Гуандун (1,2 тыс.), затем следуют Хэнань и Чжэцзян (по 1,1 тыс. случаев).

По официальной информации, под наблюдением медиков в Китае находятся свыше 185 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными, а более 16 тыс. человек с подозрением на вирус - на карантине.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных.-0-