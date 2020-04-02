Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 1 млн

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило отметку в 1 млн, погибли свыше 51 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты в режиме реального времени, исходя из данных официальных источников.

По данным на вечер 2 апреля, в мире зарегистрировано 1 002 159 случаев заражения коронавирусом. От вызванных COVID-19 болезней скончались 51 485 человек, выздоровели 208 949 пациентов.

Первое место по количеству заразившихся по-прежнему занимают США, где отмечается 236 339 случаев инфицирования, умерли 5 648 человек. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии – 13 915. Из 115 242 зараженных поправились 18 278 человек. На третьем месте по количеству заболевших расположилась Испания. Всего с начала пандемии здесь зарегистрировано 110 238 случаев заражения, умерли 10 096 человек, 26 743 - выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.-0-