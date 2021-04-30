Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 млн

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 150 млн. За сутки это число увеличилось более чем на 878 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные сегодня данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным на 30 апреля, в ВОЗ поступили сведения о 150,11 млн инфицированных коронавирусом и 3,158 млн умерших от осложнений инфекции. Число заразившихся увеличилось на 878 тыс., летальных исходов - на 14,5 тыс.

Более 45% случаев инфицирования, выявленных за сутки, приходится на регион Юго-Восточной Азии (почти 403 тыс.), далее следуют Северная и Южная Америка (223 тыс.), а также Европа (180 тыс.).

Среди стран больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США (почти 31,9 млн), Индии (18,7 млн), Бразилии (14,5 млн) и Франции (5,5 млн).-0-