Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 250 млн

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 250 млн, а число летальных исходов - 5,05 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По состоянию на 9 ноября в ВОЗ поступили сведения о 250 154 972 инфицированных коронавирусом и 5 054 267 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 370 007, летальных исходов - на 6 183.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 240 млн инфицированных была преодолена 18 октября, 200 млн - 5 августа, а 175 млн - 13 июня.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 46 193 234. Далее следуют Индия (34 377 113) и Бразилия (21 880 439). Летальных исходов больше всего в США - 748 615, вторую строчку занимает Бразилия (609 447), третью - Индия (461 389).-0-