Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 275 млн

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 275 млн, а число летальных исходов - 5,36 млн. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Согласно опубликованным ею данным, в ВОЗ поступили сведения о 275 233 892 инфицированных и 5 364 996 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 541 319, летальных исходов - на 5 735.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 270 млн была пройдена 14 декабря, 260 млн - 29 ноября, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 50 565 638. Далее следуют Индия (34 758 481), Бразилия (22 215 856), Великобритания (11 542 147), Россия (10 292 983), Турция (9 209 740), Франция (8 469 950), Германия (6 878 709), Иран (6 175 782), Испания (5 585 055), Италия (5 436 143) и Аргентина (5 395 044).

Летальных исходов больше всего в США - 799 942, вторую строку занимает Бразилия (617 873), третью - Индия (478 325). Далее следуют Россия (300 369), Мексика (297 916), Перу (202 295), Великобритания (147 433), Индонезия (144 034), Италия (135 931), Иран (131 167), Колумбия (129 487) и Франция (119 396).