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04 января 2022, 22:29

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 290 млн

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 290 млн, а число летальных исходов - 5,44 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ поступили сведения о 290 959 532 инфицированных и 5 446 753 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 276 532, летальных исходов - на 4 632.

За последние семь дней суточный прирост выше миллиона инфицированных был зафиксирован шесть раз. При этом антирекорд за все время пандемии был зарегистрирован 1 января, когда в течение 24 часов было выявлено 1 859 485 случаев заражения. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 280 млн была пройдена 28 декабря, 270 млн - 14 декабря, 260 млн - 29 ноября, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 54 910 550. Далее следуют Индия (34 960 261), Бразилия (22 293 228), Великобритания (13 422 819), Россия (10 570 212), Франция (10 053 955), Турция (9 596 779), Германия (7 238 408), Испания (6 667 511) и Италия (6 396 110).

Летальных исходов больше всего в США - 819 656, вторую строку занимает Бразилия (619 133), третью - Индия (482 017). Далее следуют Россия (312 187), Мексика (299 544), Перу (202 782), Великобритания (148 893), Индонезия (144 105), Италия (137 786) и Иран (131 702).-0-

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