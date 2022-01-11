Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 305 млн

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 305 млн, а число летальных исходов - 5,48 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 19:31 мск в понедельник в ВОЗ поступили сведения о 305 914 601 инфицированном и 5 486 304 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 736 233, летальных исходов - на 4 029.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 59 138 083. Далее следуют Индия (35 707 727), Бразилия (22 499 525), Великобритания (14 475 196) и Франция (11 823 789). Летальных исходов больше всего в США - 830 334, вторую строку занимает Бразилия (619 937), третью - Индия (483 936). Далее следуют Россия (316 904) и Мексика (300 303).

Антирекорд за все время пандемии был зарегистрирован 6 января, когда в течение 24 часов было выявлено 2 741 367 случаев заражения. Отметка 300 млн была пройдена 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.-0-