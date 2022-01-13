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13 января 2022, 23:59

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 315 млн

Фото AP Photo
Фото AP Photo
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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 315 млн, а число летальных исходов - 5,51 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организация здравоохранения.

Согласно опубликованным ею данным, в ВОЗ поступили сведения о 315 345 967 инфицированных и 5 510 174 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 975 094, летальных исходов - на 8 904.

Антирекорд за все время пандемии был зарегистрирован 12 января, когда в течение 24 часов было выявлено 3 395 785 случаев заражения. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 300 млн была пройдена 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 62 126 362. Далее следуют Индия (36 317 927), Бразилия (22 629 40), Великобритания (14 862 142) и Франция (12 604 364). Летальных исходов больше всего в США - 836 482, вторую строчку занимает Бразилия (620 238), третью - Индия (485 035). Далее следуют Россия (319 172) и Мексика (300 574).-0-

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