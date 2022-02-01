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01 февраля 2022, 23:45

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 376 млн

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1 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 376 млн, а количество смертельных исходов - 5,66 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организация здравоохранения.

Согласно опубликованной информации, в ВОЗ поступили сведения о 376 478 335 инфицированных и 5 666 064 умерших. Число заразившихся возросло за сутки на 1 913 949, летальных исходов - на 6 331.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 73 531 094. Далее следуют Индия (41 469 499), Бразилия (25 348 797), Франция (18 643 094) и Великобритания (17 986 913). Летальных исходов больше всего в США - 875 755, вторую строчку занимает Бразилия (626 854), третью - Индия (496 242). Далее следуют Россия (332 012) и Мексика (305 893).-0-

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