Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 38 млн

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 38 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

По данным университета, количество инфицированных составляет 38 006 121, умерли 1 083 875 человек, выздоровели 26 354 211.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (7 850 829). Далее следуют Индия (7 175 880) и Бразилия (5 103 408).

В России зарегистрировано 1 326 178 случаев заражения, выздоровели 1 031 785 человек, умерли 22 966. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.-0-