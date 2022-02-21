Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 422 млн

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 422 млн, а число летальных исходов - 5,87 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирнауюорганизацию здравоохранения (ВОЗ).

21 февраля в ВОЗ поступили сведения о 422 188 754 инфицированных и 5 876 766 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 597 571, летальных исходов - на 9 197. Отметка в 400 млн заразившихся была пройдена 10 февраля, 350 млн - 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября прошлого года, 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 77 729 481. Далее следуют Индия (42 822 473), Бразилия (28 058 862), Франция (21 587 922) и Великобритания (18 580 220). Летальных исходов больше всего также в США - 926 287, вторую строчку занимает Бразилия (643 029), третью - Индия (511 903). Далее следуют Россия (345 500) и Мексика (315 055).-0-