21 мая, Мнск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5 млн, сообщает ТАСС.

Количество случаев удвоилось за месяц. Всего за период пандемии умерли 327,7 тыс. человек.

Больше всего заболевших в США: на эту страну приходится почти треть всех инфицированных. По подсчетам газеты The New York Times, в Соединенных Штатах заразились более 1,5 млн человек, умерли 93,3 тыс. На втором месте Россия - 308,7 тыс. инфицированных, почти 3 тыс. летальных исходов. На третье место вышла Бразилия: по подсчетам портала G1, там более 293,3 тыс. случаев заражения, умерли около 18,9 тыс.-0-