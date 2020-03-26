Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тыс.

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тыс., жертвами стали свыше 23 тыс. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты в режиме реального времени, исходя из данных официальных источников.

По состоянию на 26 марта в мире насчитывается 511 603 случая заболевания коронавирусом. От болезней, вызванных COVID-19, скончались 23 067 человек. Количество выздоровевших, вместе с тем, достигло отметки 120 996.

Первое место по количеству смертей по-прежнему занимает Италия. Здесь от коронавируса умерли 8 215 человек. Всего зарегистрировано 80 589 случаев инфицирования.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.-0-